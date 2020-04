HSG und TVH weiter in der Bundesliga dabei

Die HSG Wetzlar spielt wie der TV Hüttenberg auch nächste Saison in der Handball-Bundesliga der A-Jugend. (Foto: Martin Weis)

Wetzlar/Hüttenberg (wl/ red). Das Wichtigste vorweg: Die HSG Wetzlar und der TV Hüttenberg sind auch in der kommenden Saison Bestandteil der Handball-Bundesliga der A-Jugend. Der TVH-Nachwuchs erfüllte als Erstplatzierter der Pokalrunde die Qualifikationskriterien des Deutschen Handball-Bundes.

Der Verband stellte die Weichen für die kommende Spielzeit. Neben den 16 Teilnehmern der Meisterrunde (darunter auch die HSG Wetzlar) sind auch die Erst- und Zweitplatzierten der vier Pokalrunden direkt für die Saison 2020/2021 in der Jugendbundesliga qualifiziert. Damit sind 24 von 40 Startplätzen bereits vergeben.

Am Wochenende kürte der DHB in der männlichen A-Jugend mit den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt die Tabellenführer der beiden obersten Spielklassen zu deutschen Meistern. In der männlichen B-Jugend sowie der weiblichen A- und B-Jugend wird es 2020 keinen nationalen Titelträger geben, da laut DHB "die Wettbewerbe zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht begonnen hatten oder noch nicht weit genug fortgeschritten waren".

Das Teilnehmerfeld der männlichen A-Jugend-Bundesliga 2020/2021: HSG Wetzlar, TV Gelnhausen, mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, Füchse Berlin, GWD Minden, VfL Gummersbach, JSG Balingen-Weilstetten, TSV Allach, HC Bremen, SG Flensburg-Handewitt, TSV Bayer Dormagen, Rhein-Neckar Löwen, SC Magdeburg, SC DHfK Leipzig, HSV Hamburg, SG Pforzheim/ Eutingen, TV Hüttenberg, VfL Eintracht Hagen, Frisch Auf Göppingen, HSG Konstanz, TuSEM Essen, HSG Handball Lemgo, TSV Burgdorf, 1. VfL Potsdam.