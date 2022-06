HSG will in Idstein schon alles klarmachen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Während der TV Hüttenberg II die Saison bereits beendet hat und die HSG Kleenheim-Langgöns II nach ihrem letzten Heimspiel (s. nebenstehenden Artikel) am kommenden Wochenende noch einmal auswärts ran muss, stehen dem dritten Vertreter in der Handball-Landesliga Mitte der Frauen noch zwei Spiele bevor. Eines davon absolviert die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen bereits an diesem Dienstagabend um 20.30 Uhr beim TV Idstein.

"Unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf Martina Ruchti sowie den Kreisläuferinnen, deren gutes Zusammenspiel es zu verhindern gilt", erklärt Lars Will, Betreuer der Grün-Weißen, in urlaubsbedingter Abwesenheit von HSG-Trainer Sebastian Roth. "Und dann wollen wir natürlich versuchen, aus einer guten Deckung heraus einfache Tore zu erzielen und - anders als beim Auswärtsspiel in Wiesbaden - weniger technische Fehler zu machen", hoffen Will und die Mädels um ihn herum, dass sie "nach dem Spiel in Idsteiner hoffentlich den Klassenerhalt dann schon perfekt gemacht haben, damit wir das letzte Spiel gegen Wiesbaden in aller Ruhe angehen können."