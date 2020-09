Hüttenberg und Dutenhofen wieder in der Bundesliga dabei

Die Saison 2020/21 in der A-Jugend-Bundesliga wird nach folgendem Modus ausgetragen: Die vier Staffeln (Nord, Mitte, Süd und West) starten nur mit zehn statt bislang zwölf Teams, insgesamt wird die Liga also von 48 auf 40 Mannschaften reduziert. Zunächst spielt jedes Team in jeder Staffel nur einmal gegen jeden Konkurrenten. Ende November endet die Vorrunde, die vier Bestplatzierten aller Staffeln werden in zwei neue Gruppen der Meisterrunde mit acht Teams eingeteilt und haben bereits ihr Ticket für die kommende Spielzeit in der JHBL sicher. Die beiden Meistergruppen ermitteln dann in Hin- und Rückspiel bis ins Frühjahr 2021 vier Viertelfinalisten, die im Anschluss überkreuz auf die Teams der anderen Staffel treffen. Die Sieger ziehen ins Halbfinale ein und spielen um das Ticket fürs Finale, in dem der nationale U 19-Meister ermittelt wird. Die verbliebenen sechs Teams der Vorrunden-Staffeln spielen untereinander in Hin- und Rückspiel zwei Sieger aus, die ins Viertelfinale um den "DHB-Pokal" einziehen. Die Sieger dieser qualifizieren sich direkt für die folgende JHBL-Spielzeit und spielen in einem "Top4-Turnier" an einem Wochenende den Cup-Gewinner aus. (hüt)