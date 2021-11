Hüttenberger U 23 dreht in Hälfte zwei auf und bleibt vorne

Nächster Sieg für Nicolai Martin und Co. vom TV Hüttenberg. Nach Anlaufschwierigkeiten bezwingt die U 23 die TSF Heuchelheim noch deutlich mit 30:23 und bleibt vorerst Spitzenreiter. Foto: Jörg Förster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Comeback-Sieg für die U 23 des TV Hüttenberg in der Männerhandball-Landesliga. Nach schwachem Start und einem 10:14-Halbbzeitrückstand drehte das Team des Trainergespannes Dirk Happel und Tim Spengler in Hälfte zwei enorm auf, feierte noch einen 30:23-Erfolg und verteidigte damit die Tabellenführung. Die personell geschwächten Turn- und Sportfreunde mussten dagegen die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel hinnehmen.

Die erste Viertelstunde im Hüttenberger Sportzentrum ging klar an die stark aufspielende Well-Sieben, die nach Björn Hofmanns Treffer eine 8:3-Führung herausgeworfen hatte. Und an diesem Vorsprung änderte sich im Verlauf der ersten 30 Minuten nur wenig, über das 10:6 (19.) und 12:8 (26.) gingen die Weiß-Blauen mit einer verdienten 14:10-Führung in die Kabine.

Und dort müssen wohl klare Worte gefallen sein, denn die jungen Hüttenberger waren nach Wiederanpfiff kaum mehr wiederzuerkennen. Nach Lukas Foos' Treffer zum 12:15 drehten die Gastgeber das Spiel dank eines 4:0-Laufs schnell und lagen beim 16:15 durch den sechsfachen Torschützen Simon Dahlhaus erstmals in Führung. Beim 16:16 glich Heuchelheim noch mal aus, doch den Lauf des TVH konnte dies nicht mehr stoppen. Nach 43 Minuten hatten sich die Blau-Roten beim 21:18 dann schon einen ersten nennenswerten Vorsprung erspielt, nach Sasa Cosics 25:20 war die Vorentscheidung zehn Minuten vor dem Abpfiff praktisch schon gefallen. Während sich die Heimmannschaft in Durchgang zwei in einen wahren Rausch spielte und diese letztlich mit zwölf Treffern Unterschied für sich entschied, mussten die TSF ihren personellen Problemen dann doch deutlich Tribut zollen.

Hüttenberg: Rüspeler - Stankewitz, Nandzic, Schäfer, Lins (2), Uth (2), Cosic (2), Dahlhaus (6), Wrackmeyer (8/2), Bährens, Rüpprich (3), Tietböhl (4), Martin (2), Knorz (1).

Heuchelheim: Winter (1), Maurer - Lichert, Schmidt (1), Stein, Maurer, Hoffmann (1), Brühl (2), Kunz, Weber (3/1), Bender, Rinn (1), B. Hofmann (6), Kaplan (2), Foos (6).

Schiedsrichter: Drost/Drost (Dreieich) - Zeitstrafen: drei (Hoffmann/zwei, Kaplan - drei (Bährens/zwei, Cosic) - Rote Karte: Lins (57.) - Siebenmeter: 3/2:2/1.