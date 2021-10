Hüttenbergerinnen gehen hochmotiviert in die Oberliga-Saison

Der TV Hüttenberg vor dem Start in die Oberliga-Saison 2021/22: (hinten v. l.): Trainer Andreas Scholz, Mannschaftsverantwortliche Anke Müller, Lara Roos, Melanie Braun, Verena Seipp, Laura Fischer, Lisa Naumann, Luisa Hickel, Trainer Peter Tietböhl; (vorne v. l.) Fabienne Löffler, Sina Happel, Louisa Andermann, Lea Krieglstein, Marieke Nass, Luisa Plutzas, Alina Rüspeler, Lisa Tietböhl und Ida Tietböhl. Es fehlen: Torwarttrainer Dennis Hepp, Luisa Rühl, Regina Walter und Janina Timmermann. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Hüttenberg. Mit einer Auswärtspartie starten die Handball-Frauen des TV Hüttenberg am 30. Oktober (samstag) in die neue Oberliga-Spielzeit. In der sieben Mannschaften starken Nord-Staffel wartet dabei auf das Team des Trainergespannes Peter Tietböhl und Andreas Scholz direkt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, denn Gegner SG Kirchhof II wird von vielen Beobachtern zu den Favoriten der Gruppe gezählt. Doch ob der langen Pause und der "Halbierung" der Liga fällt dem TVH-Coach eine Einschätzung zur Leistungsstärke seiner Mannschaft schwer.

"Es ist natürlich aktuell so, dass jeder bei den Saisonzielen schon reflexartig formuliert, es unter die Top Drei und damit in die Meisterrunde schaffen zu wollen. Aber wenn man so will, wurde seit über anderthalb Jahren kein Punktspiel ausgetragen. Es ist daher extrem schwer einzuschätzen, wie Mannschaften mittlerweile aufgestellt sind, wie sie die Pause verkraftet haben und wie sie in den Wettkampfmodus finden. Daher mache ich mir darüber, wie die Tabelle am Ende aussehen könnte, derzeit noch überhaupt keinen Kopf", findet Tietböhl klare Worte.

Recht früh, schon Ende Juni starteten die Hüttenbergerinnen in die Vorbereitung, was auch und vor allen Dingen den Grund hatte, sich daran zu gewöhnen, dass nun mit Harz gespielt wird. "Da haben wir wirklich einen neuen Sport kennengelernt", verrät der Übungsleiter. "Ein paar Spielerinnen kannten das zwar schon, für viele war es aber komplettes Neuland. Daher war es mir schon wichtig, dass wir da viel Zeit investieren, um uns daran zu gewöhnen."

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der TVH-Trainer zufrieden, viele der Testspiele lieferten wichtige Erkenntnisse. Auch verletzungstechnisch kamen die Hüttenbergerinnen gut durch die vergangenen Monate. "Da waren immer nur mal Kleinigkeiten dabei, zuletzt kam noch mal eine Grippewelle hinzu. Aber alles in allem bin ich sehr einverstanden mit der Vorbereitung, die Mädels sind auch wirklich hochmotiviert. Das muss ich schon sagen", lobt Tietböhl sein Team.

Am Kader hat sich in diesem Sommer praktisch nichts getan, der Umbruch hatte bereits im Vorjahr stattgefunden, weshalb der Mannschaft nun genügend Zeit blieb, sich auf dem Feld besser kennenzulernen und die Abstimmung weiter zu verbessern. Ihre ersten Schritte im Aktivenbereich soll auch die A-Jugendliche Jule Naumann gehen ("Sie hat wirklich großes Potential", Tietböhl). Da dem Hüttenberger Coach eine tabellarische Einschätzung schwerfällt, blickt er lieber auf seine Truppe und möchte mit ihr gemeinsam die große Motivation, die in der Vorbereitung vorhanden war, nun auch in den Punktspielen aufs Feld bringen. "Eine Prognose abzugeben, wäre aus meiner Sicht wirklich Quatsch. Wir wollen unser Bestes geben und unser Bestes herausholen. Und dann schauen wir mal, wofür das reicht", so Tietböhl abschließend.