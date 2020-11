"Ich sehe uns nicht als Profis"

Katharina "Katha" Mack spielt seit 2015 für die SG Bretzenheim und wohnt auch im Mainzer Stadtteil. Vorher besuchte sie das Handball-Internat des Thüringer HC, bis zur B-Jugend zeigte sie bei ihrem Heimatverein, dem TV Hüttenberg, ihr Können. Die 24-jährige Rückraumspielerin hat im September 2019 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und arbeitet nun in der Marketing-Abteilung eines Online-Weinhandels. In ihrer Freizeit trifft sich die 24-Jährige gerne mit Freunden oder geht an den Rhein (tis)