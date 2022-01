Jan Stroh meistert nach Derbysieg nächste Herausforderung

Jan Stroh lebt in Gießen, stammt aber aus WettenbergBei der HSG fing er auch mit dem Handball an, ehe er aufgrund seines großen Talents in der B-Jugend zur HSG Wetzlar wechselte. Mit den Domstädtern holte er einst Rang zwei bei den deutschen JugendmeisterschaftenMit Beginn seiner Aktivenzeit schloss er sich wieder seinem Heimatverein an. Der 25-Jährige absolviert in Wetzlar bei der Firma Bosch ein duales Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften, welches er auf eigenem Wunsch zu Beginn des Master-Studiums ab dem 1. Februar nach Stuttgart verlegt. (tis)