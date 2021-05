Jürgen Klein und das Warten auf das 42. Pfingstturnier

Jürgen Klein (74) wohnt in Niederkleen. 1956 trat er dem TSV Niederkleen, einer von drei Stammvereinen der HSG Kleenheim-Langgöns, bei. Seit 1988 ist er Vorsitzender des TSV. Auch bei der SGK engagiert er sich. So trainierte er sowohl die erste Frauen- als auch die erste Männermannschaft in der 2. Bundesliga beziehungsweise in der Oberliga und ist bis heute im Vorstand in den verschiedensten Positionen aktiv. Seit 1978 richtet der ehemalige Polizist mit seinem Helferteam das traditionelle Pfingstturnier aus.