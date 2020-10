Kai Nober vor neuer Herausforderung bei der HSG Wettenberg

Kai Nober ist 29 Jahre alt und lebt in DutenhofenUrsprünglich kommt er aus Großen-Linden, wo er auch mit dem Handballspielen begann. Genauso wie sein Bruder Jan ging er für seinen Heimatverein MSG Linden - zum Ende seiner aktiven Laufbahn 2016 auch noch einmal im Landesliga-Team - auf Torejagd, spielte aber auch lange beim TV Hüttenberg sowie der HSG Wettenberg, bevor er sich verstärkt der Trainerkarriere widmete. Der B-Lizenz-Inhaber war seit der Saison 2014/15 an der Seite von Thomas Weber als "Co" für die Bundesliga-A-Jugend und die Drittliga-U 23 der HSG Wetzlar tätig, bevor er eine neue Herausforderung suchte und nun in Wettenberg erstmals eine Frauen-Oberligamannschaft als Chef coacht.(lew)