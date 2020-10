Keine Partie in der "BOL" der Männer

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der erste Spieltag in der Handball-Bezirksoberliga der Männer wurde aufgrund der neusten Entwicklungen in der Corona-Krise komplett abgesagt. Im Vorfeld hatte der Hessische Handballverband (HHV) den Vereinen freigestellt, zu den Spielen anzutreten. "Wer aktuell spielen will, kann und darf seine Begegnungen austragen. Wer nicht spielen möchte, muss dies auch nicht tun! Wir zwingen keinen Verein und keine Mannschaft, am Spielbetrieb teilzunehmen", teilte der HHV mit. Von dieser Möglichkeit machten nun die Teams in der "BOL" durchweg Gebrauch. Klassenleiter Hans-Werner Weil erklärte, dass sich Heim- und Gastmannschaft bei jedem Spiel einzeln auf eine Absage geeinigt hätten, eine gemeinschaftliche Regelung habe es nicht gegeben. Formal steht am nächsten Wochenende der zweite Spieltag an, ob dieser jedoch ausgetragen werden kann, ist noch vollkommen unklar.