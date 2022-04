Kleenheim kämpfen mit etwas besserem Gefühl um Ligaverbleib

Zur ersten von nur vier Aufgaben geht es für die HSG Kleenheim-Langgöns zum Hannoverschen SC in die niedersächsische Landeshauptstadt, wo am Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle Sahlkamp der Anpfiff ertönt. Ob der wenigen Spiele und der mit 3:5 Punkten nach wie vor schwierigen Ausgangslange haben die Kleebachtalerinnen nichts zu verschenken. Als Herausforderung sieht SGK-Coach Martin Saul die erste richtig lange Auswärtsfahrt der Saison an, zudem könnte das Datum natürlich auch noch Einfluss auf die Aufstellung haben. "Stand jetzt können wir mit voller Kapelle nach Hannover fahren. Zum einen hoffen wir natürlich, dass bis zur Partie keine Verletzten hinzukommen oder Coronafälle auftauchen, zum anderen müssen wir aber auch abwarten, ob die Polizistinnen in unserem Kader am 1. Mai nicht kurzfristig arbeiten müssen", so Saul. Der Kontrahent stößt aus Staffel C in die Klassenerhaltsrunde und belegte nach der Hauptrunde mit 18:26 Zählern den achten Tabellenplatz. Der Kleenheim-Langgönser Trainer sieht eine Mannschaft auf seine Truppe zukommen, die über das Kollektiv komme"Sie sind in der Tat wirklich sehr ausgeglichen besetzt und verfügen über ein Team, dass insgesamt nur wenige Fehler macht", so Saul. "Wenn es uns gelingt, über 60 Minuten unsere Stärken auf die Platte zu bringen, dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. So weit bin ich von den Fähigkeiten meiner Mädels überzeugt." (mcs)