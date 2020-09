Kleenheim steigt mit Sieg in den Linden-Cup ein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Linden (lew). An Tag vier des Linden-Cups ist auch der Männerhandball-Oberligist HSG Kleenheim/Langgöns ins Turnier eingestiegen. Da im Corona-Verdachtfall innerhalb des Vereins der Test negativ ausgefallen war, konnten die Kleebachtaler, die am Mittwoch noch vom TSV Griedel vertreten worden waren, am Freitagabend gegen den Landesligisten HSG Lumdatal antreten. Und wurden dabei mit einem klaren 30:20-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht.

HSG Kleenheim/Langgöns - HSG Lumdatal 30:20 (14:10): Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Turnierdebütanten beim 3:2 (6. Minute) erstmals in Führung und legten ein 6:3 (12.) vor, ehe die Lumdataler noch einmal zum 7:7 (18.) ausglichen. Dass beide Teams die Partie ernst nahmen und intensiv führten, belegen die am Ende sieben verhängten Zeitstrafen. Gegen Ende der ersten Hälfte bekam der Landesligist zunehmend Probleme mit der offensiven 3:2:1-Deckung des Gegners, der sich auch im Verlauf der zweiten Halbzeit immer mehr Ballgewinne erarbeitete und diese in erfolgreiche Schnellangriffe umzumünzen wusste. So setzte sich der Oberliga-Teilnehmer immer weiter ab.

Tore Kleenheim/Langgöns: Straßheim (7), Planer (1), Wiener (3), Woiwod (4/1), Kollmann (5), Leger (1/1), Patt (2), Roth (4), Scheibel (4). - Tore Lumdatal: Vogel (2), Henke (1), Kühn (3), Haacks (1), Rein (1), Hess (2), Schlapp (2), Köhler (8/3).

TV Petterweil - TG Friedberg 37:24 (16:13): Tore Petterweil: Wagner (3), Trouvain (3), Bachmann (3), Koch (4), Reinwald (4), Felix Koffler (3), Fernandes (4), Pfeiffer (1), Jonas Koffler (8/2), Wassberg (1), Jankovic (3). - Tore Friedberg: Durchdewald (2), Merten (1), Patrick Engel (3), Philipp Engel (4), Sattler (4), Beyster (10/4).

*

Fortgesetzt wird das Turnier am Samstag mit dem Derby der HSG Linden gegen die HSG Wettenberg (18 Uhr) und dem Gießener Landkreis-Duell HSG Pohlheim gegen TSF Heuchelheim (20.30) sowie am Sonntag mit dem Oberliga-Duell zwischen Wettenberg und Kleenheim (15) und der Partie Pohlheim gegen Petterweil (17.15).