Kleenheimer Jugendhandballer treffen sich regelmäßig per Zoom

Virtuelles Faschingstraining - die Kleenheimer Jugendhandballtrainern lassen sich einiges einfachen. Foto: HSG Kleenheim-Langgöns

OBERKLEEN - Seit November ruht der Vereinssport. Die Jugendhandballtrainer der HSG Kleenheim-Langgöns haben sich deshalb einiges einfallen lassen, um mit den Kindern online zu trainieren, damit der Spaß am Sport und das Gemeinschaftsgefühl nicht verloren gehen. Ab der E-Jugend werden ein- bis zweimal wöchentlich per Zoom Übungseinheiten durchgeführt.

Während der Handball-Weltmeisterschaft der Männer traten die Nachwuchsteams von der E- bis zur C-Jugend in einer WM-Challenge gegeneinander an. Die Mannschaften gingen in verschiedenen Wettbewerben wie Tippspielen, WM-Quizen und sportlichen Aufgaben auf Punktejagd. Nach drei Wochen setzte sich das Team aus Portugal, die weibliche Jugend D, gegen die anderen fünf Teams knapp durch.

Da die Challenge den Teilneghmern viel Spaß gemacht hatte und eine Abwechslung darstellte, wurde auch das diesjährige Faschingstraining des Ballwerfer-Nachwuchses als Challenge ausgetragen. In der Karenvalsoche hatten die Mannschaften Zeit, vier verschiedene Aufgaben zu meistern und fleißig Punkte zu sammeln - natürlich verkleidet. Den Sieg sicherten sich die Jungs der männlichen Jugend E.