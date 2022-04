3 min

KSG Bieber will "seltene Chance" in der Meisterrunde nutzen

Die Männerhandballer sind die Gejagten in der Bezirksliga-A-Aufstiegsrunde, dicht gefolgt vom TuS Vollnkirchen. In der Abstiegsrunde strebt der TV Hüttenberg III den "Titel" an.

Von mcs