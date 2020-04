Landesliga: Die U 23 des TV Hüttenberg rüstet auf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG (mcs). Die U 23 des TV Hüttenberg bastelt weiter am Kader für die Landesliga-Saison 2020/21 und hat nach den Vertragsverlängerungen des Trainergespannes Dirk Happel und Tim Spengler und den zwei externen Zugängen Nils Tietböhl und Moritz Schäfer nun bekannt gegeben, dass zwei letztjährige Talente aus der A-Jugend das Team ab Sommer verstärken. So laufen in der kommenden Runde sowohl Konrad Stankewitz also auch Aaron Nandzik für die Zweitliga-Reserve auf. "Wir freuen uns sehr, dass unsere gute Jugendarbeit Früchte trägt. Wir wollen die Jungs in der U 23 integrieren, beide werden bei uns sicherlich eine wichtige Rolle spielen", sagt Coach Dirk Happel. "Konrad hat die gesamte Hüttenberger Jugend durchlaufen, spielt auf Linksaußen und ist ein echter Flügelflitzer. Aaron wird hauptsächlich im rechten Rückraum auflaufen und ist ein sehr abwehr- und kampfstarker Spieler, was uns ebenfalls sehr gut tun wird."

Damit unterstreichen die Hüttenberger ihre Ambitionen, in der kommenden Spielzeit "oben weiter angreifen zu wollen" (O-Ton Dirk Happel).