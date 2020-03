Landesliga: Nils Tietböhl und Moritz Schäfer verstärken TV Hüttenberg U 23

Nils Tietböhl (l.) wechselt vom TSV Lang-Göns zu dessen Landesliga-Konkurrent TV Hüttenberg U 23. Foto: Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG (mcs). Nach der Vertragsverlängerung des Trainergespanns Dirk Happel und Tim Spengler bastelt die U 23 des TV Hüttenberg auch am Spielerkader für die kommende Landesliga-Saison und vermeldet nun die ersten beiden Neuzugänge. Von der HSG Wettenberg kehrt mit Moritz Schäfer, der die gesamte TVH-Jugend durchlief, ein Eigengewächs zurück, zudem verstärkt Nils Tietböhl vom TSV Lang-Göns die Zweitliga-Reserve.

"Moritz spielt auf Linksaußen, zeichnet sich durch schnelles Gegenstoßspiel aus, kann aber auch in der Abwehr auf der Halbposition decken, was uns sehr helfen wird. Nils, den ich schon in der Jugend trainiert habe, ist im Rückraum flexibel einsetzbar und ein sehr wurfstarker Spieler, der bei uns eine Führungsrolle einnehmen kann. Wir freuen uns sehr, dass uns beide ihre Zusage für die kommenden zwei Jahre gegeben haben", sagt TVH-Coach Happel.