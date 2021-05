Lennart Müller freut sich schon auf den Konkurrenzkampf

Lennart Müller wohnt in Nieder-Mörlen. Bei der HSG Mörlen fing er einst mit dem Handball an. Im zweiten Jahr der C-Jugend schloss er sich der HSG Wetzlar an, die im Nachwuchs mittlerweile wieder unter dem Namen HSG Dutenhofen/Münchholzhausen aufäuft. Ab der neuen Saison spielt der 18-Jährige, der die zwölfte Klasse des Ernst-Ludwig-Gymnasiums in Bad Nauheim besucht, für die HSG Kleenheim-LanggönsMüller, den alle nur "Lenni" rufen, trifft sich in seiner Freizeit gerne mit Freunden oder spielt Basketball und Fußball. (tis)