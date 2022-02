Leonie Nowak: "Angebote? Das ist kein Geheimnis"

Leonie Nowak stammt aus WetzlarMit dem Handball fing sie in der E-Jugend bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen an. 2015 wechselte sie zur HSG Gedern/Nidda, anschließend spielte die Kreisläuferin für ein Jahr bei der HSG Kleenheim-Langgöns in der 2. Bundesliga, ehe sie wieder zu den Wetterauerinnen zurückkehrte. Dort empfahl sie sich für höhere Aufgaben und wagte schließlich 2020 den Sprung zum Bundesligisten SV Union-Halle-Neustadt"Alle Wechsel waren richtig. Ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme und bin allen Vereinen sehr dankbar. Ohne die Unterstützung hätte ich es nicht in die Bundesliga geschafft", erklärt die 31-Jährige, die als Kindheitspädagogin arbeitet. (tis)