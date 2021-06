Ligeneinteilung: In der Landesliga wird's richtig spannend

Das könnte - selbstverständlich in Abhängigkeit von der Staffeleinteilung - ein weiteres Hessenderby für die Handballerinnen der HSG Kleenheim-Langgöns und der HSG Lumdatal bedeuten: Die SG 09 Kirchhof muss nach vier Zweitliga-Jahren eine Etage runter in die 3. Liga. In der Relegationsrunde gegen den Drittligisten TV Aldekerk, der Drittplatzierter der Aufstiegsrunde geworden war, zog Kirchhof nämlich den Kürzeren. Nach einem 27:27-Unentschieden im Hinspiel unterlagen die Nordhessinnen beim zukünftigen Zweitligisten in Aldekerk mit 22:24. (flo)