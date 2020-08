Linden-Cup lässt sich auch im Livestream mitverfolgen

Jetzt teilen:

LINDEN (mcs). Zwar verläuft er in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie alles etwas anders, aber es gibt ihn auch in diesem Jahr, den Linden-Cup. Das Hygienekonzept des traditionsreichen Handball-Vorbereitungsturniers von kommenden Dienstag bis Sonntag in der Stadthalle Linden sieht vor, nur rund 50 Zuschauer zuzulassen, die ihre Tickets vorher via Internet bestellen müssen. Aber alle Partien werden als Livestream auf der Homepage der HSG Linden bzw. dem vereinseigenen YouTube-Kanal zu sehen sein.

Los geht die Veranstaltung, die in zwei Vierergruppen nach dem Modus Jeder-gegen-jeden ausgetragen wird, mit der Partie des Oberligisten HSG Wettenberg gegen den Landesligisten HSG Lumdatal. Die HSG Kleenheim/Langgöns und Gastgeber HSG Linden komplettieren die Gruppe B und treffen am Mittwoch (20.30 Uhr) direkt aufeinander. In der Gruppe A treten mit der HSG Pohlheim und dem TV Petterweil zwei weitere Ober- sowie mit der TG Friedberg und den TSF Heuchelheim zwei Landesliga-Teams an.

Jeden Tag werden zwei Spiele absolviert, unter der Woche und am Samstag um 18 Uhr und 20.30 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr und 17.15 Uhr. Das Derby zwischen den beiden heimischen Oberligisten aus Wettenberg und dem Kleebachtal eröffnet den Abschlusstag.