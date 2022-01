Lisa Tietböhl sieht ihren TVH gut gerüstet fürs Derby

Peter Tietböhl (TV Hüttenberg): "Ich weiß noch nicht, wer am Wochenende auflaufen kann und hatte zum Teil nur acht Spielerinnen im TrainingIch hoffe, dass unsere nach ihrem Kopftreffer im letzten Spiel Torhüterin Luisa Plutzas dabei sein kann, die im Hinspiel eine starke Leistung geboten hatte. Aber ich merke, dass die Mannschaft immer enger zusammenrückt und mit 100 Prozent Bock arbeitet."

Kai Nober (HSG Wettenberg): "Für uns ist es das erste Spiel im neuen Jahr, und natürlich wollen wir an die guten Leistungen am Ende des alten anknüpfenDazu brauchen wir wieder eine starke Leistung in der Abwehr im Verbund mit unseren Torfrauen, im Angriff wird es darauf ankommen, die in der Regel offensive Abwehr des TVH gut zu bespielen, zu klaren Torchancen zu kommen." (mcs)