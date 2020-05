Lumdatal in der Pole, Pohlheim auf Reserve

Ob Pohlheims Maximilian Rühl in der nächsten Saison in der 3. Liga auf Torejagd gehen wird, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Archivfoto: Bär

GIESSEN (am/mcs/red). Die Zusammensetzung der 3. Liga im Handball in der Saison 2020/21 gewinnt Konturen: Bei einer Telefonkonferenz hat die Spielkommission die Maximalzahl der 72 (Männer) und 50 (Frauen) Mannschaften benannt. Die Staffeleinteilungen sollen erst nach Bekanntwerden des endgültigen, derzeit für den 1. September geplanten Saisonstarts vorgenommen werden. Damit wird auf jeden Fall bis zum 30. Juni die Option weiterer Nachrücker offengehalten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt noch gemeldete Mannschaften aus der 3. Liga zurückziehen oder die geforderte selbstschuldnerische Bankbürgschaft nicht vorlegen können.

Mit dabei sind erwartungsgemäß bei den Frauen die etablierte HSG Kleenheim-Langgöns sowie als "Regelaufsteiger aus der Oberliga" die HSG Lumdatal. Bei den Männern vertritt die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen weiter den mittelhessischen Raum, während die HSG Pohlheim als Dritter der Oberliga auf der Nachrückerliste auf Platz sieben steht. Regelaufsteiger aus der Hessenliga ist die ESG Gensungen/Felsberg.

Für die 3. Liga der Frauen haben 46 der bisherigen 48 Drittligisten zur Saison 2020/21 gemeldet. Auf eine Meldung verzichteten der TVE Netphen und die HSG Jörl-DE Viöl. Um bei zehn regulären Aufsteigern die Soll-Zahl 60 zu erreichen, wurden drei Nachrücker zusätzlich aufgenommen: Rostocker HC, SV GW Schwerin und TSV Heiningen.

57 der bisherigen 64 Männer-Drittligisten haben für 2020/21 gemeldet. Auf eine Meldung verzichteten die vier Aufsteiger in die 2. Bundesliga und der HC Elbflorenz II. Die beiden vorzeitig ausgeschiedenen Vereine Rhein Vikings und Nußloch sind nicht startberechtigt. Aus der 2. Bundesliga ist die HSG Krefeld in die 3. Liga abgestiegen, sodass derzeit 70 Drittligisten bekannt sind. So gibt es nach aktuellem Stand zwei Nachrücker: TV Cloppenburg und HaSpo Bayreuth.

Aktive HSG-Frauen

Bei der HSG Lumdatal stand vor allem die Frage der Finanzierung des Projektes auf der Agenda ganz oben. "Der Aufsichtsrat der Stammvereine hat uns mitgeteilt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit er seine Zustimmung gibt. Daran haben wir uns orientiert", sagt Michael Gilbert, Trainer der Frauenmannschaft und zugleich der Vereinsvorsitzende. So war es den Verantwortlichen wichtig, ein gesondertes Budget für das "Projekt Dritte Liga" aufzustellen, um nicht mit Vereinsvermögen einen Drahtseilakt zu vollführen. Um das finanzielle Ziel dieses Budgets zu erfüllen, machte sich vor allem die Mannschaft um Spielführerin Madeleine Müller sehr verdient. "Man muss ganz klar sagen, dass das Team sich hierbei extrem bemüht hat und in Eigenregie das Geld aufgetrieben hat. Davor kann ich nur meinen Hut ziehen. Binnen kürzester Zeit haben wir die Zielvorgaben nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Es waren sogar Sponsoren dabei, die direkt auch noch Geld für den Gesamtverein dazugegeben haben", sagt Gilbert.