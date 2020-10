Lumdatal startet ins "Abenteuer dritte Liga"

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit der HSG Lumdatal stößt zur neuen Saison der 3. Liga Mitte der Frauen ein dritter Vertreter aus dem Handballbezirk Gießen zur heimischen HSG Kleenheim/Langgöns und der HSG Gedern/Nidda. Zwei unfassbare Jahre liegen hinter dem Team, denn nach dem verlustpunktfreien Aufstieg aus der Landesliga war die Oberliga für das Team des Trainergespannes Marcel Köhler und Michael Gilbert praktisch nur eine Durchgangsstation. Nachdem die HSG zum Meister erklärt wurde und das Aufstiegsrecht zugesprochen bekam, sammelte das Team in Eigenregie einen stattlichen Betrag, um sich selbst das "Abenteuer dritte Liga" zu ermöglichen. Und genauso geht der Neuling die neue Herausforderung auch an. "Wir wissen natürlich, welche Mannschaften auf uns warten. Unser Ziel ist es, den Mädels diese tollen Erfahrungen zu ermöglichen, Spaß zu haben, aber dennoch in jeder Partie unser Bestes zu geben", berichtet Köhler.

Schwieriger könnte das Debüt in der neuen Liga kaum ausfallen, stellt sich am Sonntag um 17 Uhr mit dem SV Germania Fritzlar doch der amtierende Vizemeister in der Londorfer Lumdatalhalle vor. Und dieser hat mit dem Ex-Kleenheimer Trainer Constantin Lazar "Lucky" Cojocar einen alten Bekannten "im Gepäck".