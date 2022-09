Männer-Bezirksoberliga so gut besetzt wie lange nicht mehr

Aufstieg: Der Meister steigt in die Landesliga auf, der Zweite bestreitet Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der Bezirksoberliga Wiesbaden/Frankfurt.

Abstieg: Es steigen so viele Mannschaften ab, dass nach Aufnahme möglicher Absteiger aus der Landesliga Mitte und des Aufsteigers aus der Bezirksliga A die Regelstaffelstärke von 14 Mannschaften erreicht wird. Die Anzahl der Absteiger wird auf vier begrenzt, solange dadurch die über die der Regelstaffelstärke liegende Maximalzahl von 16 Mannschaften nicht überschritten wird. Wird die Maximalstärke von 16 Mannschaften doch überschritten, erhöht sich die Zahl der Absteiger entsprechend. Mindestens eine Mannschaft steht als sportlicher Absteiger fest, selbst wenn andere Mannschaften bereits vorher aus der Runde ausgeschieden sind (zum Beispiel wegen Rückzugs oder dreimaligen Nichtantretens).

Relegation: Teilnahmeberechtigt sind der Vorletzte der Bezirksoberliga und der Zweite der Bezirksliga A. Sollte es mehrere Absteiger geben, entfällt die Relegation.

Termine: Saisonstart ist am zweiten Septemberwochenende (10./11.), der letzte Spieltag vor der Winterpause wird am 17. und 18. Dezember ausgetragen, bevor am 14. und 15. Januar der erste Spieltag im Jahr 2023 ansteht. Die Saison endet am 13. Mai. (hse)