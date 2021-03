Männerwart beim Herzensverein

Christian Keil stammt aus dem Pohlheimer Ortsteil Grünningen, lebt aber mit seiner Freundin Sarah in ButzbachUnter der Woche arbeitet er in Duisburg als Regionalleiter bei der DGS pro Service, die für nichtmedizinische Dienstleistungstätigkeiten vorwiegend für Einrichtungen der Sana Kliniken zuständig ist. In der Jugend spielte er für die HSG Pohlheim, die HSG Wettenberg und den TV HüttenbergNach einem Jahr bei den Aktiven bei der HSG Pohlheim kam er nach einer Zwischenstation beim TV Hüttenberg U 23 2007 nach Kleenheim. Obwohl es immer wieder mal Angebote anderer Vereine gab, blieb er dem Verein stets treu. "Mir war schnell klar, dass ich hier meine Karriere beende, weil mir das Umfeld gefällt und mich heimisch gefühlt habe", betont der 37-Jährige. Seit dem 22. November 2019 ist er Männerwart bei der SGK und spielt in der 2. Mannschaft in der Bezirksoberliga (tis)