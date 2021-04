Mia Klimpke: Mit 14 auf die Handball-Akademie

Mia Klimpke, geboren am 10. Mai 2006, wohnt in Dutenhofen und kommt aus einer handballverrückten FamilieIhre Cousins Till und Ole gehören beide dem Bundesliga-Kader der HSG Wetzlar an, ihr Vater Andreas und Onkel Wolfgang führten zusammen die Grün-Weißen ins Oberhaus, und auch Mutter Sonja ging einst für den TV Lützellinden auf Torejagd. "Da hatte ich eigentlich keine andere Wahl, als auch mit dem Handball anzufangen", sagt die 14-Jährige mit einem Lachen. Bei den Minis der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen startete sie ihre Laufbahn und schaffte es bis in die Hessenauswahl. Im Sommer schließt sich die Rechtshänderin, die aktuell noch die Lahntal-Schule in Atzbach besucht, der Akademie der HSG Bensheim/Auerbach an. Dort wird sie auch wohnen und zur Schule gehen. In ihrer Freizeit trifft sich das 1,71 Meter große Talent gerne mit ihren Freundinnen. (tis)