Mike Zabel und Co. sind auf Wiedergutmachung aus

Abstiegsrunde

VfL Fellerdilln - SV Volpertshausen (Sonntag, 15 Uhr in Fellerdilln): Nach dem die Abstiegsrunde für den SVV mit der Pleite gegen Sechshelden denkbar schlecht startete, mussten die Hüttenberger am vergangenen Wochenende aufgrund von Personalmangel zurückziehen. Nun geht es nach Fellerdilln, wo der Fehlstart wohlmöglich seine Krönung findet. Tipp: 2:0

SSG Breitscheid - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Breitscheid): In der Hinrunde lieferten sich diese beiden Teams einen 4:3-Krimi, an dessen Ende die SSG drei Punkte eintütete. Diesmal geht es etwas ruhiger zu und die Zähler gehen nach Oberbiel. Tipp: 1:3

FC Werdorf - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Für die SG setzte es zum Start gleich zwei Niederlagen, während der FCW am vergangenen Sonntag siegreich in die Aufstiegsrunde startete. Nicht nur deshalb sollte die Mannschaft rund um Spielertrainer Manuel Jung der Favorit in dieser Begegnung sein. Tipp: 4:0

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SSV Edelweiß Medenbach (Sonntag, 17 Uhr in Niedergirmes): Medenbach kann derzeit mit noch zehn Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz recht entspannt auf die Konkurrenz blicken. In diese Ausgangslage wollen sich die Domstädter so schnell wie möglich ebenfalls bringen. Im Heimspiel gegen Edelweiß geht es weiter in die richtige Richtung. Tipp: 3:1

Aufstiegsrunde

VfB Aßlar - SSV Frohnhausen (Samstag, 17 Uhr in Aßlar): Zwei Niederlagen, 2:7-Tore - kein optimaler Start für den VfB. Der nominelle Underdog der Aufstiegsrunde wird sich davon zwar nicht aus der Ruhe bringen lassen, gegen Frohnhausen droht jedoch Niederlage Nummer drei. Tipp: 0:2

SG Ehringshausen/Dillheim - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Ehringshausen): Die 0:5-Klatsche aus dem Hinspiel hat in den Reihen der SGED keiner vergessen. Ganz so hoch fällt es zwar nicht aus, aber den "Kleeblättern" wird Sonntag die erhoffte Wiedergutmachung gelingen. Tipp: 3:2

TuS Naunheim - Tuspo Nassau Beilstein (Sonntag, 15 Uhr in Niedergirmes): Tadellos ist Aufstiegsfavorit TuS Naunheim bisher in die Runde der Top 6 gestartet. Mit Beilstein wartet nun keine leichte Aufgabe, so konnte Tuspo immerhin am ersten Spieltag den Hinserien-Meister aus Frohnhausen schlagen. Sonntag setzt Beilstein ein weiteres kleines Ausrufezeichen und entführt einen Punkt beim TuS. Tipp: 1:1

(fbs)