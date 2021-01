Nach Wechsel zum SC Magdeburg: Fiedler will mehr

Michel Fiedler, der auch im Schwimmen und in der Leichtathletik eine gute Figur abgibt, fängt bei den Minis der HSG Wettenberg mit dem Handball an. Da sein Vorbild Henning Fritz war, geht er ab der D-Jugend selbst ins Tor. Dort zeigt er schnell sein großes Talent, schafft es bis in die Hessenauswahl und später zu Lehrgängen der deutschen Jugend-Nationalmannschaft. Über die Stationen HSG Wetzlar und TV Hüttenberg entscheidet er sich schließlich dafür, im August 2020 zum SC Magdeburg zu wechseln. Seine Eltern Carsten und Andrea sowie Bruder Hannes wohnen in Wettenberg-Wißmar, der 17-Jährige lebt im Magdeburger Stadtteil Cracau. Er besucht in Sachsen-Anhalt die elfte Klasse (G8) der Sport-Eliteschule. (tis)