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Handball Wetzlar

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Freitag, 31.07.2020 - 12:50
3 min

Nachspielzeit: Die heiße Vorbereitungsphase und jubelnde Racketschwinger

Lena Wagner beschäftigt sich in ihrer lokalen Wochenkolumne mit der "Planungssicherheit" der Handballer, den jüngsten Tennisspielern im Kreis und den Wetzlar Open.

Von LenaWagner
Stolz strecken sie ihre Pokal in die Höhe, die Teilnehmer am U 8-Kleinfeldturnier in Wetzlarer Bodenfeld. Foto: Tenniskreis Wetzlar

Stolz strecken sie ihre Pokal in die Höhe, die Teilnehmer am U 8-Kleinfeldturnier in Wetzlarer Bodenfeld. Foto: Tenniskreis Wetzlar

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Handball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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