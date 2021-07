Nachwuchs spielt Streethandball

Zeigen in Lahnau ihr ganzes Können: Die Auswahlspieler des Jahrgangs 2009. Foto: Handball-Bezirk Gießen

LAHNAU-ATZBACH - Kreativität ist in Zeiten, in der die Corona-Pandemie nach wie vor allgegenwärtig ist, besonders gefragt. Das dachte sich auch der Handball-Bezirk Gießen und lud zusammen mit dem Regionalen Talentzentrum (RTZ) Wetzlar auf das Außengelände der Lahntalschule nach Atzbach ein, wo für die Jahrgänge 2009 und 2010 (männlich) eine besondere Veranstaltung stattfand.

So trafen sich jeweils 25 Spieler eines jeden Jahrgangs auf dem Hartgummiplatz bei bestem Wetter, um Streethandball zu "zocken". Die Besonderheit dabei ist, dass mit einem soften Handball gespielt wird, der nicht geprellt werden kann. Dadurch werden die Talente herausgefordert, kooperative Lösungen zu suchen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die abwehrende Mannschaft einen Torwart und drei Abwehrspieler gegen die vier Angreifer stellen, so dass der Angriff immer in Überzahl agiert. Gespielt wird zudem nur auf ein Tor auf einer Hälfte des Handballfeldes, wobei Angriff und Abwehr stetig wechseln und somit ein schnelles Umschalten erforderlich ist.

Für die Auswahltrainer des Bezirks, anwesend waren Stefan Euler und Ergün Sahin (beide 2009) sowie Mario Hase und Sven Döring (beide 2010), stellte diese neue Form des Spiels eine willkommene Abwechslung zu den normalen Einheiten in der Halle, aber auch zu bisherigen Sichtungsverfahren und Tests, dar. Tim Straßheim, Methodikwart des Handball-Bezirks Gießen, war voll des Lobes. "Eine tolle Organisation durch das RTZ Wetzlar, tolles Wetter, toller Nachwuchs und ein tolles Erlebnis. Wir haben viel Gutes von den Talenten sehen können. So können die Jungs in die Ferien gehen."

Die "Lehrer-Trainer Handball" des RTZ Wetzlar hatten die Veranstaltung organisiert, konzipiert und durchgeführt. Beispielsweise von Volker Michel, der sich für die Talentsichtung und -förderung des Handballsportes im Rahmen der Schule verantwortlich zeichnet. Fabian Kraft, ehemaliger Bundesligaspieler der HSG Wetzlar und Lehrer an der Goetheschule Wetzlar übernahm zudem mit RTZ-Koordinator Jens Hofmann die Turnierleitung vor Ort. "Uns war es wichtig, den Talenten am Ende eines schweren Jahres, in denen viele nicht richtig trainieren konnten und Wettkämpfe sowie Spiele über weite Zeiten komplett ausgefallen sind, noch einmal ein ganz besonderes Highlight anzubieten. Die Idee war, möglichst viele Spielerlebnisse ohne große Verzögerungen oder formale sowie taktische Hürden zu generieren. Das ist uns absolut gelungen", freute sich auch Ex- Nationalspieler Michel über den erfolgreichen Tag, der einmal mehr zeigte, dass sich Kreativität absolut lohnen kann.