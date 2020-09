Nachwuchshandballer Niklas Theiß ist auf der Überholspur

Niklas Theiß ist in Hüttenberg aufgewachsen, für noch keinen anderen Handball-Verein als für den TVH ging er bisher auf Torejagd. Der heute 17-Jährige durchlief sämtliche Auswahlmannschaften und kommt im rechten Rückraum oder auf Rechtsaußen zum Einsatz. Der 1,90 Meter große Linkshänder besucht die zwölfte Klasse der Goetheschule in Wetzlar. Seine Leistungskurse sind Sport und Englisch. Nach dem Abitur spielt er mit dem Gedanken, ein Freiwilliges Soziales Jahr einzulegen. Obwohl seine Eltern keine Handballer, sondern Leichtathleten waren, scheint die Familie Talent für Handball zu haben. Denn auch Felix, der jüngere Bruder von Niklas und Jahrgang 2007, ist Linkshänder beim TV Hüttenberg und hat den Sprung in die Hessenauswahl geschafft. (tis)