Neuer Gegner: DHB-Team trifft in Wetzlar auf Olympiasieger

Neuer Gegner, neuer Maßstab: Statt gegen Serbien treffen Wetzlars Torwart Till Klimpke und Co. von der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Sonntag in Wetzlar auf Olympiasieger Frankreich. Foto: Sascha Klahn

Wetzlar (red). Die beiden Test-Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft sind gesichert. Nach der kurzfristigen coronabedingten Absage der serbischen Auswahl bekommt es das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun mit zwei Gegnern zu tun: Am Freitag geht es in Mannheim gegen die Schweiz (Anwurf 16 Uh), am Sonntag in Wetzlar treffen HSG-Torwart Till Klimpke und seine Kollegen auf Olympiasieger Frankreich (Anwurf 19.05 Uhr).

"Hinter uns liegen herausfordernde Stunden. Wir sind dankbar, solche Nachbarn wie die Schweiz und Frankreich zu haben", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Für beide Spiele hatte der Deutsche Handballbund Corona-bedingt bereits vor Weihnachten das Ticketing aussetzen müssen. Für diese Standorte hatte der Deutsche Handballbund coronabedingt bereits vor Weihnachten das Ticketing aussetzen müssen.

Die Schweiz hatte ursprünglich mit Montenegro, der Ukraine und Portugal in Winterthur um den Yellowcup spielen wollen. Das Turnier musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Das Team von Trainer Michael Suter kommt nun kurzfristig nach Mannheim. "Nach der Absage des Yellowcups freuen wir uns auf diese sportlich tolle Alternative und schätzen die unkomplizierte und freundschaftliche Partnerschaft mit dem DHB sehr", sagt Ingo Meckes, Chef Leistungssport des Schweizer Verbandes.

Nach der Absage der Golden League und dem Ausfall zweier Länderspiele gegen Afrikameister Ägypten nutzt Frankreich in Wetzlar die Chance zu einem Vergleich mit Deutschland. Nationaltrainer Guillaume Gille, in Deutschland bestens aus deiner Zeit beim HSV Hamburg bekannt, musste in der bisherigen Vorbereitung einige Ausfälle verkraften, kann jedoch nach und nach wieder eine Top-Formation stellen. "Es tut gut, sich in diesen herausfordernden Corona-Zeiten auf gute Freunde verlassen zu können", sagt Philippe Bana, Präsident des französischen Verbandes. "Die europäische Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland ist eine der besten."

"Diese beiden Länderspiele gegen die Schweiz und Frankreich sind für uns sehr wertvoll", sagt Bundestrainer Alfred Gislason. "Wir brauchen den Wettkampf, um unser junges Team weiterzuentwickeln." Axel Kromer, DHB-Vorstand Sport, ergänzt: "In der jetzigen Konstellation sind Vorbereitungsspiele wichtiger denn je. Wir werden jede Minute nutzen, um uns weiter auf unsere Aufgaben bei der Europameisterschaft vorzubereiten."

In der slowakischen Hauptstadt Bratislava trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der am kommenden Donnerstag, 13. Januar startenden EM in der Vorrunde auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar, alle Spiele Anwurf 18 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde und nehmen das untereinander erzielte Ergebnis mit.