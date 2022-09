Neues Duo in der höchsten hessischen Frauenhandball-Klasse

So schwer einzuschätzen wie seit Jahren nicht mehr ist vor der neuen Spielzeit die Frauenhandball-OberligaWas vor allen Dingen dran liegt, dass gleich fünf der 13 Vereine, die in der Saison 2022/23 in der höchsten Klasse Hessens an den Start gehen, neu dabei sind. Dazu zählen neben den drei Aufsteigern HSG Großenlüder/Hainzell (Meister der Landesliga Nord), TSG Eddersheim II (Mitte) und TGB Darmstadt (Süd) auch zwei Absteiger aus der 3. Liga, die beide aus dem Gießener Handballbezirk kommen. War die Rückkehr der HSG Lumdatal in die Oberliga - auch aus den eigenen Reihen zu vernehmen - doch erwartbar, hatten den Abstieg der HSG Kleenheim-Langgöns wohl die wenigsten Experten auf dem Zettel. Während das Team von Trainer Martin Saul aber direkt wieder oben mitspielen möchte, haben sich die Lumdatalerinnen eine sorgenfreie Runde fern der Abstiegsregion als Ziel gesetzt. Souverän mit Platz eins in der Abstiegsrunde sicherte sich die HSG Wettenberg zuletzt den Ligaverbleib, die TSG Leihgestern erreichte den vierten Tabellenplatz in der Meisterrunde. Während das Team aus dem Gleiberger Land wieder einen Mittelfeldplatz erreichen möchte, haben viele Beobachter das Team von Trainerin Jonna Jensen als einen der Titelkandidaten auf der Rechnung. Darüber hinaus werden der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden und dem TuS Kriftel, die in der Meisterrunde der Vorsaison hinter Aufsteiger HSG Bensheim/Auerbach II die Plätze zwei und drei belegten, die besten Chancen eingeräumt. (mcs)