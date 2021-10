"Neuling" gilt als heißes Eisen in der "BOL" der Frauen

Sabrina Vogler (M.) und ihre Mitspielerinnen vom TV Burgsolms müssen in dieser Spielzeit auf zwei wichtige Stützen verzichten und können noch nicht so richtig absehen, wo es mit ihnen hingeht. Foto: Katrin Weber

Fotos Sabrina Vogler (M.) und ihre Mitspielerinnen vom TV Burgsolms müssen in dieser Spielzeit auf zwei wichtige Stützen verzichten und können noch nicht so richtig absehen, wo es mit ihnen hingeht. Foto: Katrin Weber Trainer Tristan Lange will mit seinen Mädels von der KSG Bieber als Quasi-Neuling in der Bezirksoberliga gerne oben mitspielen. Foto: Steffen Bär 2

TEAMS BEZIRKSOBERLIGA 1 FRAUEN TuS Vollnkirchen Zugänge: Charlin Bress, Mia Glotzbach (beide A-Jugend). Abgänge: Monique Lindner (Pause). Das Aufgebot Tor: Jana Beckert, Fenja Herbel. Feld: Michele Blücher, Kim Lehnhardt, Katharina Kleiß, Svenja Petry, Vanessa Rose Mareike Schneider, Hannah Belter, Lea Bernhardt, Charlin Bress, Jassi Damm, Sophia Friedrich, Jana Gath, Silja Gath, Alessia Litvinov, Lisa Schöner, Luisa Friedrich, Mia Glotzbach, Laura Schmidt. Trainer: Lukas Jox, Carsten Schäfer. KSG Bieber Zugänge: Laura Thiele (SV Reichensachsen). Abgänge: keine. Das Aufgebot Tor: Laura Rabenau, Nicole Zagermann, Laura Thiele Feld: Nadine Petermann, Karolin Fleischmann, Lara Dönges, Tara Wagner, Lena Lautz, Luisa Laucht, Julia Schneider, Svenja Ostermeyer, Katrin Adler, Juliana Welter, Ida Schmidt, Amelie Noll, Johanna Stein, Elena Rönnig, Lena Weber, Sophia Keul. Trainer: Tristan Lange. TV Burgsolms Zugänge: Janine Lauscher, Lena Schmidt (beide FSG Stockhausen/Aßlar), Sarah Elias (Salzburg), Sophie Pereira (eigene Jugend). Abgänge: Nadine Wigand (Babypause), Johanna Wall (verletzt). Das Aufgebot Tor: Chayenne Maxheim, Jana Emmerich, Anika Mastandrea-Wallisch. Feld: Celine Jordan, Selana Kalaitzis, Luisa Kohl, Lena Sapauschke, Lara Vogler, Sarah Elias, Sophie Pereira, Katrin Schmidt, Janine Lauscher, Luisa Di Bravo, Lena Schmidt, Sabrina Vogler. Trainer: Mario Hase. HSG Marburg/Cappel Zugänge: Maria Voßhagen (TuS Drolshagen), Veronika Rüttiger (vorher TSV Lohr), Tabea Eigeland (vorher HSG Bad Wildungen). Abgänge: Silja Schlue, Vanessa Klemt (beide Studienende). Das Aufgebot Tor: Anika Weil, Maria Voßhagen, Stefanie Quent, Lena Schulz. Feld: Antonia Fürst, Friederike Wulf, Pia Hummerich, Viktoria Marquardt, Kira Franke, Sarah Riedemann, Veronika Rüttiger, Franziska Bahnmüller, Sophia Bätz, Sarah Kocks, Wiebke Schnäbele, Jana Schreiber, Tabea Eigeland. Trainer: David Garzinski. HSG Fernwald Zugänge: Jessica Diehl, Rika Ramdohr (beide HSG Herborn/Seelbach). - Abgänge: Nina Kasseckert (SG Rechtenbach), Daniela Hensel, Bianca Heberlein ( beide Laufbahnende). Das Aufgebot Tor: Alina Glitsch. Feld: Nora Kostka, Nathalie Engelberth, Katharina Schaffer, Constanze Faulenbach, Mandana Khalil, Rika Ramdohr, Janina Friedrich, Rüzgar Güzelkücük, Nergiz Elen, Nadine Zecher, Svenja Schäfer, Amelie Polleichtner, Alisha Heimroth, Jessica Diehl, Lisa Dahmer. Trainerin: Tine Weinandt. HSG Lumdatal II Zugänge: Lena Böcher, Katharina Mank, Viktoria Schulz. Abgänge: Lea Schön. Das Aufgebot Tor: Chalina Menz, Katharina Mank. Rückraum: Christine Bandt, Lena Stein, Kristin Appel, Johanna Romann, Ann-Kristin Grölz, Viktoria Schulz, Hannah Olemotz. Kreis: Noëmi Schneider, Sibell Althen. - Außen: Kristina Lindenthal, Charlotte Bandt, Lena Böcher. Trainer: Michael Sebekow.

