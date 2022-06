Nico Rußmann wechselt auch der Oma zuliebe nicht den Verein

Nico Rußmann kommt aus Ehringshausen und lebt auch heute noch dort. Bei den Bambinis der SG Ehringshausen fing der Innenverteidiger mit dem Fußball an. 2020 wechselte er schließlich zu den Sportfreunden Katzenfurt, im Sommer schließt er sich wieder seinem Heimatverein an. Im Handball, so sagt es der 23-Jährige selbst, sei er aber talentierter. Mit zehn ging es bei der HSG Dilltal los. Im zweiten Jahr der C-Jugend wechselte der Torhüter zum TV HüttenbergNach seinem letzten Jugendjahr kehrte er an die Dill zurück. Trotz der Doppelbelastung: In diesem Jahr hat er lediglich ein Fußballspiel verpasst. Das Training allerdings findet zeitgleich statt. "Das ist schade, ich möchte keinem den Platz wegnehmen. Aber bei Überschneidungen hat der Handball Vorrang", sagt Nico Rußmann, der ein duales Studium mit dem Schwerpunkt Soziale Sicherheit aufgenommen hat. (tis)