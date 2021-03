Paul Bährens will mit dem TVH langfristig in die Oberliga

Mit dem Handball fing Paul Bährens beim TV Aßlar an, noch heute wohnt er in der Stadt an der Dill. Anschließend wechselt er zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, ehe er sich in der C-Jugend dem TV Hüttenberg anschließt. Auch im Fußball gibt der heute 20-Jährige eine gute Figur ab. Zunächst spielt er für den VfB Aßlar, er er für Eintracht Wetzlar im defensiven Mittelfeld gegen den Ball tritt. Obwohl er in beiden Sportarten erfolgreich ist und den Sprung in diverse Auswahlmannschaften schafft, entscheidet er sich für den Handball. "Ich glaube schon, dass ich das besser kann", sagt Paul Bährens, der in Gießen Real- und Hauptschullehramt mit den Fächern Chemie und Sport studiert. In seiner Freizeit trifft sich der Rechthänder, der auf der Mitte oder im rechten Rückraum zum Einsatz kommt, gerne mit seinen Freunden und spielt mit seinen Nichten und NeffenAußerdem arbeitet er an der Integrierten Gesamtschule in Solms als Vertretungsfachkraft. (tis)