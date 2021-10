Paul Heer und das Duell seiner Heimatvereine

Paul Heer lebt mit seiner Ehefrau Daniela und seinem Sohn Theo (1,5 Jahre) in DutenhofenIn seiner kompletten Jugendzeit ging er für die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen auf Torejagd, nach einigen Jahren bei der dritten Männermannschaft schloss sich der Rückraumspieler der HSG Dilltal an und blieb dort über sieben Jahre. "Die Rahmenbedingungen waren dort ganz andere, hier habe ich gespürt, wie es ist, für eine erste Mannschaft zu spielen", berichtet der Polizeibeamte. Trotz etlicher Anfragen aus der Landesliga blieb er den Handballern von der Dill bis zu seinem Karriereende im Sommer treu. Eigentlich hatte der 31-Jährige den Plan, irgendwann wieder zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III zurückzukehren und dort seine Schuhe an den Nagel zu hängen, doch nach zwei Operationen an der Schulter und einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr verwarf er diesen Plan. "Ich bin aber mit mir im Reinen. Ich könnte sicherlich noch Handball spielen, aber aufgrund der familiären und beruflichen Situation weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war", betont Heer. (tis)