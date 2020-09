3 min

Positives Fazit vom Handball-Linden-Cup unter Corona-Bedingungen

Schon traditionell gehört der "Linden-Cup" während der Saison-Vorbereitung zu den Highlights in der heimischen Handball-Szene. Und auch in diesem Jahr war die Veranstaltung der HSG Linden in der Stadthalle etwas ganz Besonderes.

Von Marc Steinert