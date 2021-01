Saisonende hier, weiter warten auf Fortsetzung da

1. Die Aussetzung des Spielbetriebs der Aktivenmannschaften wird zunächst bis zum 25. Februar 2021 verlängert. "Keine Saisonwertung, falls bis zum 15. März keine umfassende Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich sein sollte."

2. Sollte bis zum 15. März 2021 keine umfassende Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich sein, wird die Runde nicht gewertetIn diesem Fall wird der Spielbetrieb weiterhin nach den gültigen Spielplänen fortgesetzt - es wird keine Auf- und Absteiger in allen hessischen Klassen geben und die Klassen-Zusammensetzungen werden soweit wie möglich in die Saison 2021/22 übernommen.

3. Sollte der DHB Aufsteiger in die 3. Liga zulassen, wird das Präsidium über ein mögliches Verfahren nach Anhörung des Arbeitskreises Spieltechnik und der betroffenen Vereine entscheiden.

4. Die Aussetzung des Spielbetriebs der Jugendmannschaften wird bis zum letzten geplanten Spieltag der Runde am 8. März 2021 verlängert.

5. Im Jugendbereich werden in der Saison 2020/21 keine Meister ermittelt.

6. Im Jugendbereich sind auch nach dem 8. März 2021 Freundschaftsspiele mit den "alten" Jahrgängen auf Initiative der Vereine hin möglich.

7. Die vor der Runde gefassten Beschlüsse zur Durchführung und Wertung der Runden haben weiterhin Gültigkeit.

8. Weitere Maßnahmen werden gegebenenfalls Anfang Februar 2021 ergänzt und beschlossen.