Dienstag,
21.07.2020 - 17:50
2 min
Sieben-gegen-Sechs-Variante: Stilmittel oder Auslaufmodell?
Obwohl der Spielbetrieb ruht, gibt es weiterhin Diskussionsstoff im Handball, zum Beispiel um die seit 2016 bestehende Sieben-gegen-sechs-Variante. Unsere Redakteure Alexander Fischer und Tim Straßheim diskutieren.
Alexander Fischer (links) und Tim Straßheim haben unterschiedliche Position zur Sieben-gegen-sechs-Variante im Handball. Grafik: WNZ
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