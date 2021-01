Spielbetrieb ruht bis 28. Februar

Der DHB hat nun die Pause für die Handballer in der 3. Liga und der A-Jugend-Bundesliga verlängert. Foto: Lena Wagner

WETZLAR - Präsidium und Vorstand des Deutschen Handball-Bundes (DHB) haben entschieden: Die Pause in der A-Jugend-Bundesliga sowie der 3. Liga der Männer und Frauen wegen der Corona-Pandemie wird noch einmal verlängert. Die Saison bleibt bis zum 28. Februar ausgesetzt. Der weitere Umgang mit der Saison 2020/21 wird in den zuständigen Gremien beraten und im Laufe dieser Woche mit den Vereinen in mehreren Videokonferenzen besprochen", heißt es in einer Meldung des DHB.