Spielerkollegen, Trainer-Konkurrenten, Duo für die Zukunft

Neben den beiden gleichaltrigen männlichen Junioren spielen auch die C-Jugend-Mädels der HSG Linden um den Landestitel. Im Halbfinale gegen Bensheim/Auerbach wandelte das Böhm/Rinker-Team einen scheinbar aussichtslosen 2:10-Rückstand noch einen klaren 28:19-Sieg um. Und da die Linderinnen auch alle sechs Hauptrundenpartien für sich entschieden, ist der Finalplatz mehr als verdient. Im Endspiel am Samstag (16 Uhr) in der Hochtaunushalle in Bad Homburg wartet nun die TSG Oberursel, die im zweiten Semifinale den zweiten mittelhessischen Teilnehmer HSG Hungen/Lich in der Schlusssekunde mit 23:22 besiegte. "Oberursel ist mit vielen Hessenauswahl-Spielerinnen gespickt und daher der ganz klare FavoritAber wir fahren nach dem Bensheim-Spiel auch mit breiter Brust nach Bad Homburg, denn das war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Wir wollen das vor allem genießen, denn so ein Spiel erlebt man ja nicht alle Tage", ist Trainer Steffen Böhm die Vorfreude anzumerken. "Wenn unsere angeschlagenen Spielerinnen rechtzeitig wieder fit werden und wir wieder auf heimische Unterstützung vor Ort hoffen dürfen, dann können wir vielleicht auch noch das Happy End unserer Erfolgs-Story schreiben." (mcs)