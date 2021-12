2 min

Spitzenreiter gewinnt Derby und verteidigt Weiße Weste

In der Männerhandball-Bezirksliga A wurde der Spieltag schon am Freitagabend eröffnet. Und zwar mit dem Hüttenberger Derby, das zugleich das Topduell in dieser Spielklasse war.

Von Marc Steinert und Lena Wagner