Sportlehrer und Ex-Handballprofi Volker Michel: Hoffen auf ein Stück Normalität

Nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler und die Eltern müssen beim Schulalltag improvisieren. Louisa Lautenschläger besucht die elfte Klasse der Goetheschule in WetzlarSie hat das Fach Sport als Orientierungskurs gewählt. Die 16-Jährige sagt: "Sport ist das Fach, das ich gerade am meisten in der Schule vermisse. Ich bin sehr gerne mit meinem Kurs zusammen. Sport ist einfach wichtig für mich und nimmt schon immer einen sehr wichtigen Teil meines Lebens ein." Wie ihre Mitschülerinnen auch, lernt die Rechtenbacherin online den Stoff, doch das kann die Praxis nicht ersetzen. Daher fährt sie nahezu täglich Fahrrad, dreht ihre Laufrunden oder macht Kraftübungen. "Ich glaube nicht, dass bis zu den Sommerferien noch einmal Sport in der Schule stattfindet, aber ich hoffe es natürlich", betont die Schülerin.

Das hofft auch Felix WeberDer Heuchelheimer besucht die sechste Klasse der Lahntalschule in Lahnau-AtzbachEr sagt: "Sport ist mein absolutes Lieblingsfach. Natürlich vermisse ich es. Klar, ich kann zwar zu Hause trainieren, aber es ist komplett anders als mit einer Gruppe. Der Zwölfjährige hatte beim Online-Lernen auch mal Seilspringen als Hausaufgabe, aber das war die Ausnahme. Daher hat er selbst die Initiative übernommen. Bei Volker Michel trainiert er per Video eine Stunde, außerdem hat er von seinem Handballverein, der JSG Bieber/Heuchelheim, einen Trainingsplan bekommen, den er umsetzt. Vier, fünfmal pro Woche ist er am Schwitzen. "Ich will fit sein, wenn es wieder losgeht", betont Felix Weber. Worte, die seine Eltern Petra und Maik Weber gerne hören. "Für mich und meine Frau ist es sehr wichtig, dass Felix sich bewegt. Sport gehört für uns einfach dazu. Gerade bei unserem Sohn merken wir, dass der Sport für ihn leistungsfördernd und er dadurch viel konzentrierter ist", erklärt Maik Weber. Durch die Corona-Krise ist Felix - ebenso wie seine Klassenkameraden - aktuell zu Hause. "Für uns ist das eine komplett neue Herausforderung. Wir sind als Lehrer, Eltern oder sogar als Trainer gefragt und müssen unheimlich viel koordinieren, da wir selbst auch berufstätig sind", betont Maik Weber, der anfügt: "Ohne eine klare Struktur funktioniert das nicht." (tis)