Stefan Lex: Im zweiten Anlauf klappt's mit dem HC Erlangen

Stefan Lex wohnt mit seiner Frau Lea und den beiden Kindern Linus (2,5 Jahre) und Tilda (vier Monate) in Kirch-Göns. Seine Laufbahn startete er bei seinem Heimatverein, der HSG Kirch-Pohl-Göns/ButzbachIn der Jugend wechselte er zur HSG Dutenhofen/MünchholzhausenSeinen Durchbruch bei den Profis schaffte er beim TV HüttenbergMit dem Verein stieg er in die Bundesliga auf. Weitere Vereine waren die Eulen Ludwigshafen, der HSC Cooburg und der ASV Hamm-WestfalenIm Sommer 2020 schloss er sich dem Oberligisten HSG Pohlheim an, für die letzten sieben Saisonspiel hilft er beim Bundesligisten HC Erlangen aus. Der Linkshänder arbeitete bis zu seinem Wechsel als Disponent. (tis)