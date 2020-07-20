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Montag, 20.07.2020 - 14:00
3 min

"Straßenhandballer" plant keine Rückkehr nach Mittelhessen

Chris Grundmann zieht es zum TuS Dotzheim. Aus privaten Gründen. Aber auch mit Pohlheims Trainer Jens Dapper gab es Differenzen, wie der Spielmacher offen zugibt.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Viele Jahre auch in Linden am Ball gewesen, sucht Chris Grundmann (r.) nun eine neue Herausforderung in Dotzheim. Foto: Tobias Ripl

Viele Jahre auch in Linden am Ball gewesen, sucht Chris Grundmann (r.) nun eine neue Herausforderung in Dotzheim. Foto: Tobias Ripl

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ZUR PERSON

Chris Grundmann wohnt in LützellindenIn der Jugend ging der heute 33-Jährige stets für die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und später auch für die HSG Wetzlar U 23 auf Torejagd. Von dort wechselte der Spielmacher, zur HSG PohlheimNach einem Engagement beim Landesligisten HSG Linden kehrte er nach Pohlheim zurück. Im Juli schloss er sich dem TuS Dotzheim an. In seiner Freizeit geht Grundmann gerne ins Fitnessstudio oder verbringt Zeit mit seiner Lebensgefährtin und seinen beiden Töchtern. (tis)

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Handball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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