"Straßenhandballer" plant keine Rückkehr nach Mittelhessen

Chris Grundmann wohnt in LützellindenIn der Jugend ging der heute 33-Jährige stets für die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und später auch für die HSG Wetzlar U 23 auf Torejagd. Von dort wechselte der Spielmacher, zur HSG PohlheimNach einem Engagement beim Landesligisten HSG Linden kehrte er nach Pohlheim zurück. Im Juli schloss er sich dem TuS Dotzheim an. In seiner Freizeit geht Grundmann gerne ins Fitnessstudio oder verbringt Zeit mit seiner Lebensgefährtin und seinen beiden Töchtern. (tis)