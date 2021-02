Tom Wolf und sein neues Leben in Melsungen

Tom Wolf kommt aus Homberg/Ohm, lebt aber seit Herbst des vergangenen Jahres in Melsungen in einer Wohngemeinschaft und spielt in der kommenden Saison für die dortige MT. Im Sommer rückt der 14-Jährige in die B-Jugend auf. Mit dem Handball fing er beim TV Homberg mit seinem Vater Holger als Trainer an, ehe er sich in der E-Jugend dem TSV Kirchhain anschloss. Es folgte der Sprung zur C-Jugend der HSG Wetzlar (inzwischen Dutenhofen/Münchholzhausen) und in die Hessenauswahl. In Nordhessen besucht Tom Wolf, der im linken Rückraum zum Einsatz kommt, die neunte Gymnasial-Klasse der Gesamtschule. In seiner Freizeit spielt er gerne mit seinen Mitbewohnern an der Playstation oder trifft sich mit Freunden, sofern dies während der Corona-Pandemie möglich ist. (tis)