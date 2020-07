Torwart Hottgenroth wechselt zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen

Hütet künftig das Tor der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen: Tim-Dominik Hottgenroth, der per Zweitspielrecht von Zweitligist TuS Ferndorf kommt. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DUTENHOFEN (flo). Die Drittliga-Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen haben nun auch die Schlüsselposition zwischen den Pfosten besetzt: Vom Zweitligisten TuS Ferndorf wechselt Tim-Dominik Hottgenroth per Zweitspielrecht zu den Grün-Weißen. Gemeinsam mit Lüko Fischer wird er das Torhüter-Gespann bilden, das die Nachfolge des geschiedenen Schlussmanns Anadin Suljakovic antreten soll.

"Anadin zu ersetzen ist nicht möglich. Aber wir glauben, dass wir mit diesem Torwartduo richtig gut besetzt sind", freut sich Jugendkoordinator Andreas Klimpke, der in der nächsten Saison sowohl beim Drittligateam als auch bei der U19 als Co-Trainer fungieren wird. Der 47-Jährige hatte Neuzugang Hottgenroth schon lange auf dem Schirm, spielte dieser doch einst gemeinsam mit Wetzlars Bundesliga-Keeper Till Klimpke in der Jugend-Nationalmannschaft. "Er hat die Qualität, ein Rückhalt für die Mannschaft zu sein", ist Klimpke überzeugt, stellt aber ebenso klar, "dass auch Lüko Fischer mehr Verantwortung bekommen soll".

Hottgenroth begann seine Karriere in Ferndorf, ehe er von 2012 an bis zum Ende der Juniorenzeit das Trikot des TSV Bayer Dormagen trug. Zur Saison 2017/18 schloss sich der Torhüter dann dem Kaiserslauterner Drittligisten TuS Dansenberg an, kehrte aber nach einem Jahr in der Pfalz zu seinem Heimatclub nach Ferndorf zurück. Bei den Kreuztalern sammelte Hottgenroth in der Spielzeit 2018/19 zunächst Erfahrungen im Oberliga-Team. In der Hinrunde der vergangenen Saison erhielt er viele Spielanteile in der Zweitliga-Truppe, führte seine Mannschaft im September etwa mit einer überragenden Leistung und 14 Paraden zu einem 23:22-Auswärtssieg beim TV Emsdetten.

22-Jähriger pendelt zwischen Siegen und Dutenhofen

Als Lucas Puhl, die lange verletzte Nummer eins, zurückkehrte, sanken Hottgenroths Spielanteile aber massiv. Und weil der TuS im Zuge dieser Verletzung mit Marin Durica einen zweiten erfahrenen Torhüter an Bord geholt hatte, der ebenso wie Puhl auch in der nächsten Saison in Ferndorfer Diensten stehen wird, waren die Chancen auf Einsätze gering. "In Ferndorf hatte ich nicht so die Aussicht auf Spielzeiten, deshalb möchte ich bei der HSG Spielpraxis sammeln", begründet der 22-Jährige seinen Wechsel. Fortan wird 1,86-Meter-Mann Hottgenroth, bald im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Bürokaufmann, also regelmäßig rund 70 Kilometer von seinem Wohn- und Arbeitsort Siegen nach Dutenhofen pendeln.

Bleibt die Frage, wer im Fall der Fälle als Torwart Nummer drei in die Bresche springt? Florian Gümbel, bislang zuverlässiger Helfer in der Not, hat sich aus beruflichen Gründen nämlich endgültig zur dritten Mannschaft verabschiedet. Einen weiteren Torhüter werden die Wetzlarer aber nicht verpflichten, sondern setzen als Back-up auf A-Jugend-Keeper Lorenz Rinn.