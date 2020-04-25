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Samstag, 25.04.2020 - 09:00
4 min

Trotz des Nichtaufstiegs: SGK-Trainer Wiener lobt den HHV für klare Entscheidung

Mit Trainer Wiener haben die Handballer der HSG Kleenheim-Langgöns II ihre beste Saison in der Vereinsgeschichte hingelegt. Der Coup blieb aber aus - auch wegen der Corona-Krise

Hört als Trainer bei der HSG Kleenheim-Langgöns auf, schließt aber eine weitere Saison in der ersten Männermannschaft als Spieler nicht mehr aus: Micha Wiener. Foto: Tobias Ripl

Hört als Trainer bei der HSG Kleenheim-Langgöns auf, schließt aber eine weitere Saison in der ersten Männermannschaft als Spieler nicht mehr aus: Micha Wiener. Foto: Tobias Ripl

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ZUR PERSON

Micha Wiener wohnt in Hüttenberg. In der Jugend spielte der 32-Jährige stets für den TV Hüttenberg, ehe er über die Stationen TV Mainzlar, TV Hüttenberg II, HSG Wettenberg und HSG Pohlheim zur damaligen SG Kleenheim wechselte. Dort kommt er bis heute in der ersten Männermannschaft als Kreisläufer zum Einsatz und trainierte bis zu dieser Saison parallel dazu die "Zweite". Der Berufsschullehrer ist mit Sophia, einer ehemaligen Bundesliga-Handballerin verheiratet, und hat mit ihr drei Kinder (tis)

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