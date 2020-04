Trotz des Nichtaufstiegs: SGK-Trainer Wiener lobt den HHV für klare Entscheidung

Micha Wiener wohnt in Hüttenberg. In der Jugend spielte der 32-Jährige stets für den TV Hüttenberg, ehe er über die Stationen TV Mainzlar, TV Hüttenberg II, HSG Wettenberg und HSG Pohlheim zur damaligen SG Kleenheim wechselte. Dort kommt er bis heute in der ersten Männermannschaft als Kreisläufer zum Einsatz und trainierte bis zu dieser Saison parallel dazu die "Zweite". Der Berufsschullehrer ist mit Sophia, einer ehemaligen Bundesliga-Handballerin verheiratet, und hat mit ihr drei Kinder (tis)