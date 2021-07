Wagner erklärt den Ex-Verein zum Topfavoriten

Bernd Wagner kommt aus Dutenhofen und lebt noch dort. Die HSG Dilltal trainiert er in der zweiten Saison, wegen der Corona-Pandemie konnte er jedoch noch kein Pflichtspiel mit den Handballern von der Dill bestreiten. Der B-Lizenz-Inhaber trainierte einst auch die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III, die HSG Großen-Buseck/Beuern und die HSG Linden in der Landesliga. Der 43-Jährige arbeitet in einer Firma in Butzbach und ist dort als Chef für die Qualitätssicherung zuständig. (tis)